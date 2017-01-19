Мітинг проти ультраправого насильства та ксенофобії пройшов у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У столиці на Михайлівській площі відбувся мітинг пам’яті проти ультраправого насильства і ксенофобії, передає кореспондент УНН.
Такий захід правозахисники та соціальні активісти проводять щороку в пам’ять про вбитих 19 січня 2009 року у Москві правозахисника Станіслава Маркелова та журналістку Анастасію Бабурову.
Активісти скандували “Стас і Настя померли за правду”, “Менше страху – більше свободи” та висловили свій протест проти загрози безпеці людей під час виконання своєї роботи.
“Це акція, яка хоче сказати “ні” загрозі безпеки людей. Життя – це найбільша людська цінність. Ми не можемо дозволяти, щоб фашизм повторився”, - зазначив активіст Олександр.
Нагадаємо, адвокат Станіслав Маркелов і журналістка "Нової газети" Анастасія Бабурова були застрелені вдень 19 січня 2009 року на вулиці Пречистенка в центрі Москви, коли поверталися з прес-конференції.