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Мітинг проти ультраправого насильства та ксенофобії пройшов у Києві

Мітинг проти ультраправого насильства та ксенофобії пройшов у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. У столиці на Михайлівській площі відбувся мітинг пам’яті проти ультраправого насильства і ксенофобії, передає кореспондент УНН.

Такий захід правозахисники та соціальні активісти проводять щороку в пам’ять про вбитих 19 січня 2009 року у Москві правозахисника Станіслава Маркелова та журналістку Анастасію Бабурову.

Активісти скандували “Стас і Настя померли за правду”, “Менше страху – більше свободи” та висловили свій протест проти загрози безпеці людей під час виконання своєї роботи.

“Це акція, яка хоче сказати “ні” загрозі безпеки людей. Життя – це найбільша людська цінність. Ми не можемо дозволяти, щоб фашизм повторився”, - зазначив активіст Олександр.

Нагадаємо, адвокат Станіслав Маркелов і журналістка "Нової газети" Анастасія Бабурова були застрелені вдень 19 січня 2009 року на вулиці Пречистенка в центрі Москви, коли поверталися з прес-конференції.

Українські Національні Новини

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