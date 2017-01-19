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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Митинг против ультраправого насилия и ксенофобии прошел в Киеве

Митинг против ультраправого насилия и ксенофобии прошел в Киеве

Киев • УНН

 • 16137 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В столице на Михайловской площади состоялся митинг памяти против ультраправого насилия и ксенофобии, передает корреспондент УНН.

Такое мероприятие правозащитники и социальные активисты проводят ежегодно в память об убитых 19 января 2009 года в Москве правозащитника Станислава Маркелова и журналистке Анастасии Бабуровой.

Активисты скандировали "Стас и Настя умерли за правду", "Меньше страха - больше свободы" и выразили свой протест против угрозы безопасности людей во время выполнения своей работы.

"Это акция, которая хочет сказать "нет" угрозе безопасности людей. Жизнь - это самая большая человеческая ценность. Мы не можем позволить, чтобы фашизм повторился", - отметил активист Александр.

Напомним, адвокат Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были застрелены днем ​​19 января 2009 года на улице Пречистенка в центре Москвы, когда возвращались с пресс-конференции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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