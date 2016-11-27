Мітинг проти річниці голодомору пройшов в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Акція протесту проти річниці голодомору в Україні пройшла перед українським культурним центром на Арбаті в Москві, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Так, у суботу, 27 листопада, вдень до будівлі культурного центру прийшли близько двох десятків активістів на чолі з муніципальним депутатом району Якиманко Дмитром Захаровим, незгодні з тим, що голод 1932-1933 року трактується в Україні як геноцид українського народу.
Протестуючі тримали плакат з написом “Міф про Голодомор — брехня і танець на кістках”.
Зазначається, що поліція в те, що відбувається не втручалася.
Нагадаємо, Україна цього року вшановувала день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.
За даними МЗС, пам’ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.
Як повідомляв УНН, за словами прем’єр-мінстра Канади Джастіна Трюдо форсований Сталіном Голодомор мав на меті знищення ідентичності українців.