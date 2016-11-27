Митинг против годовщины голодомора прошел в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Акция протеста против годовщины голодомора в Украине прошла перед украинским культурным центром на Арбате в Москве, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
Так, в субботу, 27 ноября, днем в здание культурного центра пришли около двух десятков активистов во главе с муниципальным депутатом района Якиманко Дмитрием Захаровым, которые не согласны с тем, что голод 1932-1933 годов трактуется в Украине как геноцид украинского народа.
Протестующие держали плакат с надписью "Миф о Голодоморе - ложь и пляска на костях".
Отмечается, что полиция в происходящее не вмешивалась.
Напомним, Украина в этом году чествовала память жертв голодоморов 26 ноября.
По данным МИД, память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира.
Как сообщал УНН, по словам премьер-минстр Канады Джастина Трюдо форсированный Сталиным Голодомор имел целью уничтожение идентичности украинцев.