Мітинг на підтримку блокади розпочався у Полтаві
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 15 березня. УНН. У Полтаві розпочалася масова протестна акція підтримки торговельної блокади окупованих територій, інформує кореспондент УНН-Центр.
Акція розпочалася з виконання гімну та вшанування хвилиною мовчання загиблих в зоні АТО.
Мітингувальники заявили, що вимагатимуть, аби на державному рівні було підтримано блокаду, а всіх причетних до розгону 16-го редуту покарали і звільнили з посад на чолі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
Активісти принесли до будівлі ОДА шини, в які поставили лампадки зі свічками.
Серед вимог, які висувають учасники акції — скликання позачергової сесії обласної ради, на якій мають бути виголошені вимоги активістів.
Нагадаємо, активісти прийшли під стіни Рівненської ОДА з двома вимогами. Активісти просять звільнити затриманих під час розгону учасників блокади в Донецькій області та відправити у відставку В’ячеслава Амброськіна.
Як повідомляв УНН, низка активістів перебуває в приміщенні Волинської ОДА.
Крім того, за повідомленням ГУ НП у Донецькій області після перевірки, дачі пояснень та медичного огляду вже відпущені 20 блокувальників.
Раніше повідомлялося, що Вінничани, які підтримують блокаду торгівлі з ОРДЛО, влаштували акцію протесту під приміщенням СБУ. Так активісти висловлюють своє обурення щодо розгону блокадників
Також, активісти під стінами Чернівецької ОДА очікують на приїзд представників місцевої влади.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час контрдиверсійної операції в зоні АТО силами спецоперацій затримано 43 особи, в яких виявлено зброю.
Раніше радник начальника поліції в Донецькій області В’ячеслава Аброськіна Ольга Атаманова не підтвердила повідомлення штабу блокади про штурм редуту у Кривому Торці.
Нагадаємо, штаб блокади на сторінці у Facebook повідомляв, що на редуті “16 добровольчого батальйону” у Кривому Торці почався штурм у якому задіяна спецгрупа СБУ. Вона за підтримки БТР і спецназу поліції намагається вилучити у учасників Блокади офіційно зареєстровану зброю.