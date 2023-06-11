Місяць Гордості: Байден похвалив мужність ЛГБТК та розкритикував закони проти транссексуалів на прайді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент США Джо Байден високо оцінив сміливість ЛГБТК-спільноти під час найбільшого святкування Місяця Гордості в Білому домі. Він сказав, що представники спільноти є прикладом для США та світу, пише Bloomberg, передає УНН.
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«Ви — одні з найсміливіших і найбільш надихаючих людей, яких я коли-небудь знав, і я знав багато хороших людей», — сказав Байден. «Ви показали приклад для нації і, відверто кажучи, для світу».
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Звертаючись до близько 1000 гостей у суботу на Південній галявині, Байден підкреслив зусилля його адміністрації протидіяти державним і місцевим законам, спрямованим проти ЛГБТК.
«Нам потрібно дати відсіч сотням бездушних і цинічних законопроєктів і законів, введених у штатах, спрямованих проти трансгендерних дітей, які лякають сім’ї та криміналізують лікарів і медсестер», – сказав Байден натовпу.
Ініціативи, оголошені Байденом у четвер, включають програму Міністерства внутрішньої безпеки, щоб запропонувати навчання з безпеки для ЛГБТ-комунальних центрів, які стикаються з підвищеними загрозами. Уряд також випускає правила, які дозволяють штатам використовувати федеральні кошти для програм на користь ЛГБТК.
Міністерство освіти призначить координатора для організації навчання для шкільних рад та адміністраторів, попереджаючи, що заборона книжок може порушувати законодавство США про громадянські права.