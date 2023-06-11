Месяц Гордости: Байден похвалил мужество ЛГБТК и раскритиковал законы против транссексуалов на прайде

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«Вы — одни из самых смелых и самых вдохновляющих людей, которых я когда-либо знал, и я знал много хороших людей», — сказал Байден. «Вы показали пример для нации и, откровенно говоря, для мира».

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Обращаясь к около 1000 гостей в субботу на Южной лужайке, Байден подчеркнул усилия его администрации противодействовать государственным и местным законам, направленным против ЛГБТК.

«Нам нужно дать отпор сотням бездушных и циничных законопроектов и законов, введенных в штатах, направленных против трансгендерных детей, которые пугают семьи и криминализируют врачей и медсестер», – сказал Байден толпе.

Инициативы, объявленные Байденом в четверг, включают программу Министерства внутренней безопасности, чтобы предложить обучение по безопасности для ЛГБТ-коммунальных центров, которые сталкиваются с повышенными угрозами. Правительство также выпускает правила, которые позволяют штатам использовать федеральные средства для программ в пользу ЛГБТК.

Министерство образования назначит координатора для организации обучения школьных советов и администраторов, предупреждая, что запрет книг может нарушать законодательство США о гражданских правах.