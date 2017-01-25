Місячний Новий рік спровокував "квитковий колапс" у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Наразі тисячі людей на залізничному вокзалі Пекіна шикуються в черги за квитками, щоб потрапити додому до початку святкування китайського Нового року, передає УНН з посиланням на AFP.
За китайським календарем Новий рік щороку святкують в різні числа місяця. Цього року – це 28 січня.
Тож перед святом попит на квитки у різні куточки Китаю настільки високий, що деякі люди змушені витратити кілька днів на їх придбання.
Транспортні чиновники в Китаї прогнозують, що цьогоріч у 40-денний період святкування Нового року передбачається більше 3 млрд поїздок, зокрема більше 2,5 млрд на поїздок на автомобільних дорогах.
Додамо, китайський Місячний Новий рік або Свято весни – найважливіший з традиційних китайських свят.
У всіх куточках країни тривають фестивалі і закінчуються Святом ліхтарів, яке настає на 15-й день святкування. У цю новорічну пору більшість китайців збираються родинами на щорічну вечерю воз’єднання.