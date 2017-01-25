Місячний Новий рік спровокував "квитковий колапс" у Китаї

ukru
18:00 • 48582 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 80505 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 96896 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 171908 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 145334 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 175010 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 165993 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 163089 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 324744 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 346237 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
53 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 80740 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 101978 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 144958 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 125424 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 136240 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 171967 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 324765 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 346254 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 265162 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 338478 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 27430 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 46072 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 52359 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 136174 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 144892 перегляди
Актуальне
Місячний Новий рік спровокував "квитковий колапс" у Китаї

Місячний Новий рік спровокував "квитковий колапс" у Китаї

Київ • УНН

 • 9059 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Наразі тисячі людей на залізничному вокзалі Пекіна шикуються в черги за квитками, щоб потрапити додому до початку святкування китайського Нового року, передає УНН з посиланням на AFP.

За китайським календарем Новий рік щороку святкують в різні числа місяця. Цього року – це 28 січня.

Тож перед святом попит на квитки у різні куточки Китаю настільки високий, що деякі люди змушені витратити кілька днів на їх придбання.

Транспортні чиновники в Китаї прогнозують, що цьогоріч у 40-денний період святкування Нового року передбачається більше 3 млрд поїздок, зокрема більше 2,5 млрд на поїздок на автомобільних дорогах.

Додамо, китайський Місячний Новий рік або Свято весни – найважливіший з традиційних китайських свят.

У всіх куточках країни тривають фестивалі і закінчуються Святом ліхтарів, яке настає на 15-й день святкування. У цю новорічну пору більшість китайців збираються родинами на щорічну вечерю воз’єднання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.40
Brent
$72.71
Bitcoin
$83,994.90
S&P 500
$5,585.67
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,110.49
Ethereum
$1,883.86