Лунный Новый год спровоцировал "билетный коллапс" в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Сейчас тысячи людей на железнодорожном вокзале Пекина выстраиваются в очереди за билетами, чтобы попасть домой до начала празднования китайского Нового года, передает УНН со ссылкой на AFP.
По китайскому календарю Новый год ежегодно празднуют в разные числа месяца. В этом году - это 28 января.
Поэтому перед праздником спрос на билеты в разные уголки Китая настолько высок, что некоторые люди вынуждены потратить несколько дней на их приобретение.
Транспортные чиновники в Китае прогнозируют, что в этом году в 40-дневный период празднования Нового года предполагается более 3 млрд поездок, в том числе более 2,5 млрд поездок по автомобильным дорогам.
Добавим, китайский Лунный Новый год или Праздник весны - самый важный из традиционных китайских праздников.
Во всех уголках страны продолжаются фестивали и заканчиваются Праздником фонарей, который наступает на 15-й день празднования. В это новогоднее время большинство китайцев собираются семьями на ежегодный ужин воссоединения.