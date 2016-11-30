Місцевого жителя Авдіївки поранено в результаті обстрілу
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Авдіївці в результаті обстрілу бойовиками поранено місцевого жителя. Про це написав начальник ГУНП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
"Авдіївка. Сьогодні в результаті обстрілу міста бойовиками, район вулиці Шевченка, отримав осколкове поранення чоловік, 1967 р. н.. Доставлений в місцеву лікарню. Пошкоджено два житлових будинки", - повідомив В.Аброськін.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, троє військовослужбовців постраждали внаслідок обстрілів бойовиків на Луганщині.