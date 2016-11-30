Місцевого жителя Авдіївки поранено в результаті обстрілу

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Авдіївці в результаті обстрілу бойовиками поранено місцевого жителя. Про це написав начальник ГУНП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.