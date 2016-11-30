Местный житель Авдеевки ранен в результате обстрела

"Авдеевка. Сегодня в результате обстрела города боевиками, район улицы Шевченко, получил осколочное ранение мужчина, 1967 г. р.. Доставлен в местную больницу. Повреждены два жилых дома", - сообщил В.Аброськин.

Напомним, как сообщал УНН, трое военнослужащих пострадали в результате обстрелов боевиками в Луганской области .