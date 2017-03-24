Місцевим бюджетам не загрожує скасування "тютюнового" акцизу - В.Гройсман

"Я як Прем'єр-міністр категорично проти цієї ініціативи. Нічого не буде скасовано для місцевих бюджетів. Ми залишаємо цей акциз і місцевим бюджетам у цьому питанні нічого абсолютно не загрожує", – заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Прем'єр наголосив, що робитиме все можливе, аби ніхто не претендував на доходи місцевого самоврядування.

"Хочу усіх заспокоїти, усі місцеві органи влади, що жодних таких ініціатив з Уряду не вийде. Ми підтримуємо децентралізацію, ми стверджуємо децентралізацію і будемо все робити для того, щоб ніхто на доходи місцевого самоврядування не претендував. Це наша принципова позиція", – підкреслив Глава Уряду.

Нагадаємо, що В.Гройсман розраховує ухвалити рішення щодо Служби фінрозслідувань найближчими місяцями.