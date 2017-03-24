Местным бюджетам не угрожает отмена "табачного" акциза - В.Гройсман

"Я как Премьер-министр категорически против этой инициативы. Ничего не будет отменено для местных бюджетов. Мы оставляем этот акциз и местным бюджетам в этом вопросе ничего абсолютно не угрожает", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Премьер подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы никто не претендовал на доходы местного самоуправления.

"Хочу всех успокоить, все местные органы власти, никаких таких инициатив от правительства не поступит. Мы поддерживаем децентрализацию, мы утверждаем децентрализацию и будем все делать для того, чтобы никто на доходы местного самоуправления не претендовал. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, что В.Гройсман рассчитывает принять решение о Службе финрасследований в ближайшие месяцы.