Местным бюджетам не угрожает отмена "табачного" акциза - В.Гройсман

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124243 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183464 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133629 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126832 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118822 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106623 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107639 просмотра

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Местным бюджетам не угрожает отмена "табачного" акциза - В.Гройсман

Местным бюджетам не угрожает отмена "табачного" акциза - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 8671 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Местным бюджетам не угрожает отмена акциза по реализации табачных изделий, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Я как Премьер-министр категорически против этой инициативы. Ничего не будет отменено для местных бюджетов. Мы оставляем этот акциз и местным бюджетам в этом вопросе ничего абсолютно не угрожает", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Премьер подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы никто не претендовал на доходы местного самоуправления.

"Хочу всех успокоить, все местные органы власти, никаких таких инициатив от правительства не поступит. Мы поддерживаем децентрализацию, мы утверждаем децентрализацию и будем все делать для того, чтобы никто на доходы местного самоуправления не претендовал. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, что В.Гройсман рассчитывает принять решение о Службе финрасследований в ближайшие месяцы.

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