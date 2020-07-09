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Місцеві вибори: у РНБО обговорили впровадження онлайн-голосування

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КИЇВ. 9 липня. УНН. На засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки, який є робочим органом Ради національної безпеки і оборони, обговорили питання організації захисту систем Центральної виборчої комісії під час місцевих виборів, а також перспективи та потенційні ризики впровадження у виборчий процес онлайн-голосування та інших електронних сервісів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.

Так, відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

"Учасники засідання обговорили питання щодо організації захисту систем Центральної виборчої комісії під час місцевих виборів у 2020 році, а також перспективи і потенційні ризики впровадження у виборчий процес онлайн-голосування та інших електронних сервісів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, під час обговорення питання щодо онлайн-голосування наголошувалося, що впровадження такої ініціативи потребує ґрунтовного підходу.

"У цьому контексті зацікавленим міністерствам і відомствам запропоновано розробити попереднє технічне завдання, модель потенційних загроз та техніко-економічне обґрунтування впровадження онлайн-голосування у виборчий процес в Україні для подальшого всебічного вивчення та обговорення", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що на місцевих виборах восени не зможуть запровадити голосування онлайн, адже не знайшли механізмів якісного захисту даних.

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