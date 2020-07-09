Місцеві вибори: у РНБО обговорили впровадження онлайн-голосування

Так, відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

"Учасники засідання обговорили питання щодо організації захисту систем Центральної виборчої комісії під час місцевих виборів у 2020 році, а також перспективи і потенційні ризики впровадження у виборчий процес онлайн-голосування та інших електронних сервісів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, під час обговорення питання щодо онлайн-голосування наголошувалося, що впровадження такої ініціативи потребує ґрунтовного підходу.

"У цьому контексті зацікавленим міністерствам і відомствам запропоновано розробити попереднє технічне завдання, модель потенційних загроз та техніко-економічне обґрунтування впровадження онлайн-голосування у виборчий процес в Україні для подальшого всебічного вивчення та обговорення", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що на місцевих виборах восени не зможуть запровадити голосування онлайн, адже не знайшли механізмів якісного захисту даних.