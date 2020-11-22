Місцеві вибори: попередня явка виборців у другому турі складає 22,5%

За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах о 16:00 склала 22,5% (похибка складає 1%).

“Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 18,6%”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, що попередня явка на 12:00 склала 9,7% (похибка — 0,5%)

Додамо, сьогодні триває повторне голосування на виборах міських голів у 11 містах: Бердянськ (Запорізька область), Дніпро, Дрогобич (Львівська область), Львів, Миколаїв, Нікополь (Дніпропетровська область), Полтава, Рівне, Слов’янськ (Донецька область), Ужгород, Черкаси.