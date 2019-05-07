Місцеві бюджети з початку року зросли до 84 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Місцеві бюджети у січні-квітні цього року сягнули 84,1 мільярда гривень. Про це віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко написав у Facebook, передає УНН.
"За 4 місяці 2019 року місцеві бюджети зросли до 84,1 млрд грн. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року +21,6% або майже 15 млрд грн", - повідомив Зубко.
За наведеними ним даними, найбільший приріст - за податком на доходи фізичних осіб - 49,4 млрд грн (приріст 9,5 млрд грн або +23,9%). Найвищі темпи: Донецька (31,2%), Київська (29,4%), Тернопільська (26,3%) області.
Єдиного податку надійшло 11,7 млрд грн (+2,2 млрд грн або +23,4%).
Плати за землю надійшло 10,2 млрд грн, що на +1,9 млрд грн (або на +23,6%) більше від аналогічного періоду минулого року. Найвищі темпи приросту забезпечили Закарпатська (59,2%), Луганська (42,8%), Рівненська (39,3%) області.
Фактичні надходження податку на нерухоме майно - 1,7 млрд грн (приріст +32,8%).
Нагадаємо, у січні-квітні 2019 року, за оперативними даними, до місцевих бюджетів надійшло 81,3 млрд грн платежів, що контролюються ДФС.