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Місцеві бюджети з початку року зросли до 84 млрд грн

Місцеві бюджети з початку року зросли до 84 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Місцеві бюджети у січні-квітні цього року сягнули 84,1 мільярда гривень. Про це віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко написав у Facebook, передає УНН.

"За 4 місяці 2019 року місцеві бюджети зросли до 84,1 млрд грн. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року +21,6% або майже 15 млрд грн", - повідомив Зубко.

За наведеними ним даними, найбільший приріст - за податком на доходи фізичних осіб - 49,4 млрд грн (приріст 9,5 млрд грн або +23,9%). Найвищі темпи: Донецька (31,2%), Київська (29,4%), Тернопільська (26,3%) області.

Єдиного податку надійшло 11,7 млрд грн (+2,2 млрд грн або +23,4%).

Плати за землю надійшло 10,2 млрд грн, що на +1,9 млрд грн (або на +23,6%) більше від аналогічного періоду минулого року. Найвищі темпи приросту забезпечили Закарпатська (59,2%), Луганська (42,8%), Рівненська (39,3%) області.

Фактичні надходження податку на нерухоме майно - 1,7 млрд грн (приріст +32,8%).

Нагадаємо, у січні-квітні 2019 року, за оперативними даними, до місцевих бюджетів надійшло 81,3 млрд грн платежів, що контролюються ДФС.

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