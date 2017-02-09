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Місцеві бюджети отримуватимуть 28,7 євро з кожної проданої тисячі літрів пального

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кабмін затвердив постанову щодо Порядку зарахування акцизного податку з пального до місцевих бюджетів, розроблений Мінфіном. Про це повідомили у прес-службі Мінфіну, передає УНН.

Місцеві бюджети отримуватимуть 28,7 євро з кожної проданої тисячі літрів пального

У відомстві нагадали, що в 2016 році було скасовано податок з роздрібного продажу палива у розмірі 5%, який сплачувався до місцевих бюджетів.

Причиною такого рішення “була тінізація роздрібного продажу палива окремими платниками даного податку, що спричиняло недонадходження акцизного податку з роздрібного продажу до місцевих бюджетів”.

У подальшому Мінфін розробив модель, за якої 13,44 % акцизного податку з виробленого та ввезеного пального буде сплачуватися до місцевих бюджетів.

“Наприклад, наразі ставка акцизного податку на бензини становить 213,5 євро за 1000 л,з цієї суми 28,7 євро за 1000 л (13,44 %) буде спрямовано до місцевих бюджетів”, — наголосили в Мінфіні.

Така модель перерахування частки акцизу до місцевих бюджетів сприятиме детінізації ринку та підвищить ефективність сплати акцизного податку.

“По-друге, це забезпечить стабільні надходження до місцевих бюджетів. В свою чергу це позитивно вплине на соціально-економічний розвиток регіонів у 2017 році”, — додали у Мінфіні.

Порядок зарахування акцизного податку передбачає:

— зарахування частини (13,44%) акцизного податку з виробленого та ввезеного пального до місцевих бюджетів;

— щоденний розподіл частини акцизного податку з пального між місцевими бюджетами відповідно до часток для зарахування до місцевих бюджетів.

Частки для зарахування акцизного податку до місцевих бюджетів визначені виходячи з фактичних нарахувань з роздрібної торгівлі пальним за 2016 рік на відповідній території.

Нагадаємо, за даними експертів, до скасування роздрібного акцизу його платили лише 40% учасників ринку.

Також нагадаємо, за словами генерального директора мережі АЗК WOG Сергія Корецького, скасування роздрібного акцизу дає підстави сподіватися на швидке скорочення сірого ринку пального.

“Це сприятиме боротьбі з нелегальним ринок. Думаю, кількість наливайок автоматично і дуже швидко зменшиться. Адже їх бізнес будувався на несплаті роздрібного акцизу. Наразі такий вид „заробітку“ просто втратить свій сенс”, — додав він.

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