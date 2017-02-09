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Местные бюджеты будут получать 28,7 евро с каждой проданной тысячи литров горючего

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Кабмин утвердил постановление о Порядке зачисления акцизного налога с горючего в местные бюджеты, разработанный Минфином. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает УНН.

Местные бюджеты будут получать 28,7 евро с каждой проданной тысячи литров горючего

В ведомстве напомнили, что в 2016 году был отменен налог с розничных продаж топлива в размере 5%, который уплачивался в местные бюджеты.

Причиной такого решения "была тенизация розничной продажи топлива отдельными плательщиками данного налога, что вызывало недопоступление акцизного налога с розничных продаж в местные бюджеты".

В дальнейшем Минфин разработал модель, при которой 13,44% акцизного налога с произведенного и ввезенного топлива будет уплачиваться в местные бюджеты.

"Например, сейчас ставка акцизного налога на бензин составляет 213,5 евро за 1000 л, из этой суммы 28,7 евро за 1000 л (13,44%) будут направлены в местные бюджеты", - отметили в Минфине.

Такая модель перечисления доли акциза в местные бюджеты будет способствовать детенизации рынка и повысит эффективность уплаты акцизного налога.

"Во-вторых, это обеспечит стабильные поступления в местные бюджеты. В свою очередь это положительно повлияет на социально-экономическое развитие регионов в 2017 году", - добавили в Минфине.

Порядок зачисления акцизного налога предусматривает:

- Зачисление части (13,44%) акцизного налога с произведенного и ввезенного горючего в местные бюджеты;

- Ежедневное распределение части акцизного налога с горючего между местными бюджетами в соответствии с долей для зачисления в местные бюджеты.

Доли для зачисления акцизного налога в местные бюджеты определены исходя из фактических начислений по розничной торговле горючим за 2016 год на соответствующей территории.

Напомним, по данным экспертов, до отмены розничного акциза его платили только 40% участников рынка.

Также напомним, по словам генерального директора сети АЗК WOG Сергея Корецкого, отмена розничного акциза дает основания надеяться на быстрое сокращение серого рынка горючего.

"Это будет способствовать борьбе с нелегальным рынок. Думаю, количество наливайки автоматически и очень быстро уменьшится. Ведь их бизнес строился на неуплате розничного акциза. Сейчас такой вид "заработка" просто потеряет свой смысл", - добавил он.

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