Місцева влада отримає близько 15 млрд грн коштів з Дорожнього фонду з 2018 року - В.Омелян

“З 1 січня 2018 року ОДА спільно з муніципалітетами отримають 35% дорожнього фонду. Ми очікуємо цю цифру приблизно у 15 млрд грн, які будуть спрямовані на розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в тому числі, до 20% вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах”, — сказав В.Омелян.

Він підкреслив, що у 2018 році 120 тис. км доріг переходить на баланс областей. “З осені цього року ми плануємо запровадити перші пілотні кейси по областях з передачі їх на місцеве управління. Відповідно у держави на балансі "Укравтодору" залишиться не більше 50 тис. км таких автошляхів”, — уточнив міністр.

За словами В.Омеляна, цьогоріч необхідно створити нормативну базу для переходу у 2018 році на новий механізм фінансування. “Вже розроблено та надіслано до ОДА проекти нормативно-правових актів для погодження”, — сказав він.

Крім того, зазначив міністр, у 2017 році планується провести інвентаризацію доріг місцевого значення, які підлягають передачі та погодити переліки з відповідними обласними державними адміністраціями. Для цього, за його словами, необхідно створити спільні комісії з питань передачі доріг.

В.Омелян наголосив, що всі ОДА мають приділити увагу цьому питанню та приступити до програм розробки цих доріг в кожній області персонально.

Раніше В.Омелян повідомив, що з наступного року 50% коштів Дорожнього фонду підуть на дороги.