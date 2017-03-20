Місцева влада отримає близько 15 млрд грн коштів з Дорожнього фонду з 2018 року - В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Обласним державним адміністраціям передадуть на баланс у 2018 році 120 тис. км автомобільних доріг, а також вони отримають близько 15 млрд грн коштів з Дорожнього фонду для утримання цих автошляхів. Про це сьогодні сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час засідання Ради регіонального розвитку за участю Президента України Петра Порошенка, передає кореспондент УНН.
“З 1 січня 2018 року ОДА спільно з муніципалітетами отримають 35% дорожнього фонду. Ми очікуємо цю цифру приблизно у 15 млрд грн, які будуть спрямовані на розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в тому числі, до 20% вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах”, — сказав В.Омелян.
Він підкреслив, що у 2018 році 120 тис. км доріг переходить на баланс областей. “З осені цього року ми плануємо запровадити перші пілотні кейси по областях з передачі їх на місцеве управління. Відповідно у держави на балансі "Укравтодору" залишиться не більше 50 тис. км таких автошляхів”, — уточнив міністр.
За словами В.Омеляна, цьогоріч необхідно створити нормативну базу для переходу у 2018 році на новий механізм фінансування. “Вже розроблено та надіслано до ОДА проекти нормативно-правових актів для погодження”, — сказав він.
Крім того, зазначив міністр, у 2017 році планується провести інвентаризацію доріг місцевого значення, які підлягають передачі та погодити переліки з відповідними обласними державними адміністраціями. Для цього, за його словами, необхідно створити спільні комісії з питань передачі доріг.
В.Омелян наголосив, що всі ОДА мають приділити увагу цьому питанню та приступити до програм розробки цих доріг в кожній області персонально.
Раніше В.Омелян повідомив, що з наступного року 50% коштів Дорожнього фонду підуть на дороги.