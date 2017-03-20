Местная власть получит около 15 млрд грн средств из Дорожного фонда с 2018 года - В.Омелян

"С 1 января 2018 ОГА совместно с муниципалитетами получат 35% дорожного фонда. Мы ожидаем эту цифру примерно в 15 млрд грн, которые будут направлены на развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, 20% улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах", - сказал В.Омелян.

Он подчеркнул, что в 2018 году 120 тыс. км дорог переходит на баланс областей. "С осени этого года мы планируем ввести первые пилотные кейсы по областям с передачи их на местное управление. Соответственно у государства на балансе "Укравтодора" останется не более 50 тыс. км таких дорог", - уточнил министр.

По словам В.Омеляна, в этом году необходимо создать нормативную базу для перехода в 2018 году на новый механизм финансирования. "Уже разработан и направлен в ОГА проект нормативно-правовых актов для согласования", - сказал он.

Кроме того, отметил министр, в 2017 году планируется провести инвентаризацию дорог местного значения, подлежащих передаче и согласовать списки с соответствующими областными государственными администрациями. Для этого, по его словам, необходимо создать совместные комиссии по вопросам передачи дорог.

В.Омелян подчеркнул, что все ОГА должны уделить внимание этому вопросу и приступить к программам разработки этих дорог в каждой области персонально.

Ранее В.Омелян сообщил, что со следующего года 50% средств Дорожного фонда пойдут на дороги.