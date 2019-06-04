Місце голосування перед виборами в Раду змінили понад 2 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня, змінили вже понад 2 тис. осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
Так, тимчасово змінили місце голосування вже 2217 осіб.
Найбільше виборців змінили місце голосування з Донецької області – 893 особи, на другому місці знаходиться Луганська область – 490 осіб. З окупованого Криму - лише 57 людей.
Велика кількість виборців обрала для голосування Київ (606 осіб) та Київську область (265 осіб). Досить часто місцем голосування обирають Харківську (166 осіб), Дніпропетровську (123 особи), Одеську (86 осіб) та Запорізьку (83 осіб) області.
Також повідомляється, що голосувати у закордонному виборчому округу буде 61 особа.
Крім того, 165 осіб змінили місце голосування у Донецькій області та 121 особа – у Луганській.
Нагадаємо, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня, він триватиме до 15 липня.