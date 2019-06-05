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Місце голосування перед виборами в Раду змінили понад 2 700 осіб

Місце голосування перед виборами в Раду змінили понад 2 700 осіб

Київ • УНН

 • 8701 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня, змінили вже понад 2 700 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державного реєстру виборців.

Так, станом на 4 червня тимчасово змінили місце голосування вже 2 781 особа.

Найбільше виборців змінили місце голосування з Донецької області – 1092 особи, на другому місці знаходиться Луганська область – 590 осіб. З окупованого Криму - лише 71 людина.

Велика кількість виборців обрала для голосування Київ (742 осіб) та Київську область (310 осіб). Досить часто місцем голосування обирають Харківську (201 осіб), Дніпропетровську (160 особи), Одеську (115 осіб) та Запорізьку (97 осіб) області.

Крім того, 227 осіб змінили місце голосування у Донецькій області та 140 осіб – у Луганській.

Нагадаємо, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня, він триватиме до 15 липня.

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