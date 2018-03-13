Місто на Львівщині залишилось без води
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 березня. УНН. На Львівщині місто Борислав залишився без води. Причина — замулення водозабору. Про це повідомили в КП “Бориславводоканал”, передає УНН.
“Через інтенсивне танення снігу вода дуже каламутна та немає можливості її очищення”, — повідомили у “Бориславводоканалі”.
Тим часом в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА підтвердили інформацію, що місто тимчасово залишилось без водопостачання.
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“12 березня о 18:30 год., внаслідок замулення насосів на водозаборі „Рибник“ тимчасово було припинено водопостачання міста Борислав. Відновлення водопостачання планується 13 березня”, — повідомили у департаменті.