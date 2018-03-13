Город во Львовской области остался без воды
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 марта. УНН. Во Львовской области город Борислав остался без воды. Причина - заиление водозабора. Об этом сообщили в КП "Бориславводоканал", передает УНН.
"Из-за интенсивного таяния снега вода очень мутная и нет возможности ее очистки", - сообщили в "Бориславводоканале".
Между тем в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА подтвердили информацию, что город временно остались без водоснабжения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без воды в Донецкой области остались восемь городов
"12 марта в 18:30 ч., в результате заиления насосов на водозаборе "Рыбник" временно было прекращено водоснабжение города Борислав. Восстановление водоснабжения планируется 13 марта", - сообщили в департаменте.