Містична фантазія і розкішні костюми: Київ очікує грандіозна постановка "Лускунчика"

В репертуарі КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТУ "Лускунчик" П.І. Чайковського - найзнаменитіша і оригінальна постановка. У ній знайомий сюжет знаходить нетривіальне переосмислення. А добра різдвяна історія перетворюється складну містичну фантазію. Глядачів підкорять розкішні костюми, приголомшливі декорації, артистизм виконання та, звичайно, дивовижні режисерські знахідки Раду Поклітару.

"Для дорослих людей внутрішній світ дітей представляється безтурботним світом фантазій та ігор. Не знаю, як Ви, шановний глядачу, але я чітко пам'ятаю, як часто я в дитинстві давав собі клятви, що, ставши дорослим, буду обов'язково пам'ятати, як це - бути дитиною. На жаль, не вийшло ... Втрата цього знання - одна з найголовніших втрат нашого життя. Можливо, це зумовлено самою природою людини, властивостями її пам'яті? Але, перечитавши казку Гофмана "Лускунчик і Мишачий король", я був вражений наскільки точно, пронизливо, а часом і безжально великий романтик аналізує рух дитячої душі. Його дослідження (задовго до Фрейда) знімає флер ідеалізації з психології дитини і дозволяє набагато глибше зазирнути в очі тому диву, яке називається "ДИТИНСТВО".

І тим не менше, наш "Лускунчик", в першу чергу, казка. Казка про маленьку Марі, яка мріє про щастя і любов, про ці мрії, що дозволили їй чудесним чином перенестися в будинок радника Штальбаума, про радника Штальбаума і його дружину, перетворених паном Дросельмаєром на короля і королеву мишей, про пана Дросельмаєра, який подарував Марі чудову ляльку, в чомусь дивним чином схожу на себе, про цю ляльку (ми будемо називати її Лускунчик), що стала першим справжнім коханням Марі. А головне про те, що все в цій історії виявляється насправді не тим, чим здається на перший погляд", - розповідає хореограф-постановник Раду Поклітару.