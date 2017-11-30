Мистическая фантазия и роскошные костюмы: Киев ожидает грандиозная постановка “Щелкунчика”

В репертуаре КИЕВ МОДЕРН-БАЛЕТА “Щелкунчик” П.И. Чайковского — самая знаменитая и оригинальная постановка. В ней знакомый сюжет находит нетривиальное переосмысление. А добрая рождественская история превращается сложную мистическую фантазию. Зрителей покорят роскошные костюмы, потрясающие декорации, артистизм исполнения и, конечно, удивительные режиссерские находки Раду Поклитару.

“Для взрослых людей внутренний мир детей представляется беззаботным миром фантазий и игр. Не знаю, как Вы, уважаемый зритель, но я отчётливо помню, как часто я в детстве давал себе клятвы, что, став взрослым, буду обязательно помнить, каково это — быть ребёнком. К сожалению, не получилось... Утрата этого знания — одна из самых главных потерь нашей жизни. Возможно, это предопределено самой природой человека, свойствами его памяти? Но, перечитав сказку Э.Т.А. Гофмана „Щелкунчик и Мышиный Король“, я поразился тому насколько точно, пронзительно, а порой и безжалостно великий романтик анализирует движения детской души. Его исследование (задолго до Фрейда) снимает флёр идеализации с психологии ребёнка и позволяет намного глубже заглянуть в глаза тому чуду, которое называется „ДЕТСТВО“.

И тем не менее, наш „Щелкунчик“, в первую очередь, сказка. Сказка о маленькой Мари, мечтающей о счастье и любви, об этих мечтах, позволивших ей чудесным образом перенестись в дом советника Штальбаума, о советнике Штальбауме и его супруге, превращённых господином Дроссельмейером в короля и королеву мышей, о господине Дроссельмейере, подарившем Мари замечательную куклу, в чём-то удивительным образом похожую на себя, об этой кукле (мы будем называть её Щелкунчик), ставшей первой настоящей любовью Мари. А главное о том, что всё в этой истории оказывается на деле не тем, чем кажется с первого взгляда”, — рассказывает хореограф-постановщик Раду Поклитару.