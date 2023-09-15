Міста входять в період конкуренції за інвестиції та людей – Ігор Терехов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Напередодні інвестиційного форуму Kharkiv Restart харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що зараз міста починають конкурувати між собою за людей, за спеціалістів, за інвесторів, за забудовників. Про це він сказав в інтерв’ю виданню РБК-Україна.
«Переможцями будуть ті міста, які будуть лояльні до інвесторів і які зможуть створити для них привабливі умови», - зазначив він.
При цьому Терехов зауважив, що мова йде про залучення інвесторів не лише після війни, а й прямо зараз.
«Ми не можемо чекати закінчення війни, не маємо часу. Коли я зустрічаюсь з приватними українським і зарубіжними підприємцями, а також з нашими міжнародними партнерами, то ми розмовляємо про інвестиції у майбутнє. Але розробляти інвестиційні проекти і вкладати кошти потрібно вже сьогодні. Після війни буде дуже багато інвесторів – і у Харкові, і по всій Україні», - впевнений він.
За словами Терехова, Харків потребує приходу найбільш потужних інвесторів, щоб розпочати підготовку майбутнього розвитку по пріоритетних напрямках. Міський голова вважає, що прихід великих інвесторів буде сигналом для середніх і малих компаній – як з України, так і з-за кордону: до Харкова треба йти і вкладати гроші.
Інвестиційний форум Kharkiv Restart відбудеться в режимі оф-лайн 19 вересня у конгресно-виставковому центрі «Парковий» в Києві.