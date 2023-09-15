Міста входять в період конкуренції за інвестиції та людей – Ігор Терехов

«Переможцями будуть ті міста, які будуть лояльні до інвесторів і які зможуть створити для них привабливі умови», - зазначив він.

При цьому Терехов зауважив, що мова йде про залучення інвесторів не лише після війни, а й прямо зараз.

«Ми не можемо чекати закінчення війни, не маємо часу. Коли я зустрічаюсь з приватними українським і зарубіжними підприємцями, а також з нашими міжнародними партнерами, то ми розмовляємо про інвестиції у майбутнє. Але розробляти інвестиційні проекти і вкладати кошти потрібно вже сьогодні. Після війни буде дуже багато інвесторів – і у Харкові, і по всій Україні», - впевнений він.

За словами Терехова, Харків потребує приходу найбільш потужних інвесторів, щоб розпочати підготовку майбутнього розвитку по пріоритетних напрямках. Міський голова вважає, що прихід великих інвесторів буде сигналом для середніх і малих компаній – як з України, так і з-за кордону: до Харкова треба йти і вкладати гроші.

Інвестиційний форум Kharkiv Restart відбудеться в режимі оф-лайн 19 вересня у конгресно-виставковому центрі «Парковий» в Києві.