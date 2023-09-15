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Города входят в период конкуренции за инвестиции и людей – Игорь Терехов

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Накануне инвестиционного форума Kharkiv Restart харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что сейчас города начинают конкурировать между собой за людей, специалистов, инвесторов, застройщиков. Об этом он сказал в интервью изданию РБК-Украина.

«Победителями будут те города, которые будут лояльны к инвесторам и которые смогут создать для них привлекательные условия», - отметил он.

При этом Терехов отметил, что речь идет о привлечении инвесторов не только после войны, но и прямо сейчас.

«Мы не можем ждать окончания войны, нет времени. Когда я встречаюсь с частными украинскими и зарубежными предпринимателями, а также с нашими международными партнерами, то мы говорим об инвестициях в будущее. Но разрабатывать инвестиционные проекты и вкладывать деньги нужно уже сегодня. После войны будет очень много инвесторов – и в Харькове, и по всей Украине», – уверен он.

По словам Терехова, Харьков нуждается в приходе наиболее мощных инвесторов, чтобы начать подготовку будущего развития по приоритетным направлениям. Мэр считает, что приход крупных инвесторов будет сигналом для средних и малых компаний – как из Украины, так и из-за рубежа: в Харьков нужно идти и вкладывать деньги.

Инвестиционный форум Kharkiv Restart состоится в режиме оф-лайн 19 сентября в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве.

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