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Мисливець-браконьєр на Закарпатті поранив хлопчика, який збирав гриби

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. У лісі біля села Поточок Хустського району чоловік, який займався незаконним полюванням, поранив пострілом із мисливської рушниці 9-річного хлопчика, котрий збирав гриби. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Мисливець-браконьєр на Закарпатті поранив хлопчика, який збирав гриби

"У лісі біля села Поточок Хустського району чоловік, який займався незаконним полюванням, поранив пострілом із мисливської рушниці хлопчика, котрий збирав гриби. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Учора, 28 травня, в Хустський відділ поліції по телефону надійшло повідомлення від лікаря приймального відділення Хустської районної лікарні про те, що карета швидкої медичної допомоги доставила до них пораненого хлопчика.

Потерпілим виявився 9-річний мешканець с.Поточок Хустського району. У дитини лікарі діагностували вогнепальне наскрізне поранення лівого передпліччя. На щастя, воно виявилося не тяжким, і після надання медичної допомоги юного пацієнта відпустили додому.

Справою зайнялася поліція. Хлопчик пояснив, що його поранили в лісі поблизу рідного села, де він збирав гриби. Дитина бачила в лісі чоловіка з рушницею.

Особу ймовірного стрільця поліція встановила. Ним виявився 47-річний житель с.Поточок. Ймовірно, чоловік займався в лісі незаконним полюванням, здійснив постріл із мисливської рушниці (зброя офіційно зареєстрована) й випадково влучив у хлопчика, що збирав неподалік гриби. Хоча сам підозрюваний все заперечує, каже, що пострілів не здійснював.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає громадські, виправні роботи або обмеження волі на строк до 2-ох років.

У фігуранта справи поліція вилучила мисливську рушницю "ІЖ" 12-го калібру та 6 патронів. Зброю направлено на експертизу.

Як повідомляв УНН 26 травня, екс-міліціонера, який через необережність застрілив колегу, засудили на Хмельниччині.

 

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