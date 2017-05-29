Охотник-браконьер в Закарпатье ранил собиравшего грибы мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В лесу возле села Поточек Хустского района незаконно охотившийся мужчина ранил выстрелом из охотничьего ружья собиравшего грибы 9-летнего мальчика. По данному факту полиция начала уголовное производство. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
"В лесу возле села Поточек Хустского района незаконно охотившийся мужчина ранил выстрелом из охотничьего ружья собиравшего грибы мальчика. По данному факту полиция начала уголовное производство", - говорится в сообщении.
Вчера, 28 мая, в Хустский отдел полиции по телефону поступило сообщение от врача приемного отделения Хустской районной больницы о том, что карета скорой помощи доставила к ним раненого мальчика.
Пострадавшим оказался 9-летний житель с.Поточек Хустского района. У ребенка врачи диагностировали огнестрельное сквозное ранение левого предплечья. К счастью, оно оказалось нетяжелым, и после оказания медицинской помощи юного пациента отпустили домой.
Делом занялась полиция. Мальчик объяснил, что его ранили в лесу вблизи родного села, где он собирал грибы. Ребенок видел в лесу человека с ружьем.
Личность предполагаемого стрелка полиция установила. Им оказался 47-летний житель с.Поточек. Вероятно, незаконно охотившийся в лесу мужчина выстрелил из охотничьего ружья (оружие официально зарегистрировано) и случайно попал в собиравшего неподалеку грибы мальчика. Сам подозреваемый все отрицает, говорит, что выстрелов не совершал.
По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает общественные, исправительные работы или ограничение свободы на срок до 2-х лет.
У фигуранта дела полиция изъяла охотничье ружье "ИЖ" 12-го калибра и 6 патронов. Оружие направлено на экспертизу.
Как сообщал УНН 26 мая, экс-милиционера, который по неосторожности застрелил коллегу, осудили в Хмельницкой области.