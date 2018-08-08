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Міськсуд у Яремче перестав здійснювати правосуддя через відсутність суддів

Міськсуд у Яремче перестав здійснювати правосуддя через відсутність суддів

Київ • УНН

 • 14276 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Яремчанський міський суд Івано-Франківської області перестав здійснювати правосуддя: у тимчасово переведеного судді закінчився строк повноваження на посаді. Про це повідомила прес-служба суду, передає УНН.

"7.08.2018 року у судді Іванова Андрія Петровича, який був тимчасово переведений шляхом відрядження до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області на підставі Указу Президента України від 07.02.2018 року № 24/2018, закінчився строк повноваження на посаді судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.

За штатним розписом у суді передбачено три посади суддів, які наразі є вакантними.

"Канцелярія суду продовжує здійснювати прийом та реєстрацію заяв, позовних заяв, матеріалів і клопотань поліції, обвинувальних актів. Однак здійснити автоматизований розподіл та передати справи та матеріали на розгляд суду не можливо у зв'язку з відсутністю суддів", - зазначили у прес-службі.

При таких обставинах цивільні справи зберігаються у канцелярії суду до призначення суддів. А кримінальні провадження, клопотання слідчих органів, справи про адміністративні правопорушення та інші матеріали згідно з чинного законодавства направляються до Апеляційного суду Івано-Франківської області для вирішення питання їх розгляду в інших судах області.

Нагадаємо, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков заявив, що в Україні є суди, де немає жодного судді

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