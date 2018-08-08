Горсуд в Яремче перестал осуществлять правосудие из-за отсутствия судей

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области перестал осуществлять правосудие: у временно переведенного судьи закончился срок полномочий на должности. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.

"7.08.2018 года в судьи Иванова Андрея Петровича, который был временно переведен путем командировки в Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области на основании Указа президента Украины от 07.02.2018 года № 24/2018, закончился срок полномочий на должности судьи Яремчанского городского суда Ивано Франковский области", - говорится в сообщении.

По штатному расписанию в суде предусмотрено три должности судей, которые сейчас вакантны.

"Канцелярия суда продолжает осуществлять прием и регистрацию заявлений, исковых заявлений, материалов и ходатайств полиции, обвинительных актов. Однако осуществить автоматизированное распределение и передать дела и материалы на рассмотрение суда невозможно в связи с отсутствием судей", - отметили в пресс-службе.

При таких обстоятельствах гражданские дела хранятся в канцелярии суда до назначения судей. А уголовные производства, ходатайство следственных органов, дела об административных правонарушениях и другие материалы согласно действующего законодательства направляются в Апелляционный суд Ивано-Франковской области для решения вопроса их рассмотрения в других судах области.

Напомним, глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков заявил, что в Украине есть суды, где нет ни одного судьи.

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