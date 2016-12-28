Міська влада Рівного наступного року таки дасть квартиру Яні Зінкевич
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Наступного року госпітальєрка Яна Зінкевич отримає житло в одній з новобудов Рівного. Про це повідомив кореспонденту УНН міський голова Володимир Хомко.
За його словами, попередня домовленість про це досягнута із забудовником.
“Приїжджали родичі Яни. Ми знайшли їм квартиру, оглянули разом. Житло на першому поверсі, таке, як їх влаштовує. З інвестором уже домовились”, — зазначив керівник міста.
Житло Яна, яка народилася та виросла в Рівному, отримає в третьому кварталі 2017 року. Тоді планується здача будинку, де він розташований — керівник міста поки тримає в таємниці. Однак зауважив, що поряд буде дитячий садочок.
Як повідомляв УНН, минулого тижня депутати Рівненської обласної ради відмовилися розглянути питання про виділення коштів на квартира Яні Зінкевич.