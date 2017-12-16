Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі в порівнянні з днем раніше. Про це йдеться оприлюдненому сьогодні звіті СММ за 15 грудня, передає УНН.