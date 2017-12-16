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Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі в порівнянні з днем раніше. Про це йдеться оприлюдненому сьогодні звіті СММ за 15 грудня, передає УНН.

"СММ зафіксувала більшу кількість порушень припинення вогню в Донецькій і Луганській областях в порівнянні з попереднім звітним періодом", - йдеться в звіті.

"У Донецькій області СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 430 вибухів, в порівнянні з попереднім звітним періодом (близько 330 вибухів)... У Луганській області СММ зафіксувала більше порушень припинення вогню, в тому числі близько 80 вибухів, в порівнянні з попереднім звітним періодом (28 вибухів)", - додали в місії.

Як зазначається, місія досягла Травневого, де вона говорила з цивільними особами і побачила військову присутність.

"15 грудня СММ відвідала Травневе в супроводі офіцерів Збройних сил України Спільного центру з контролю і координації і представників військово-цивільної адміністрації і державних аварійних служб", - сказано в звіті.

Як зазначено, в селі СММ помітила, що в деяких будинках є позначки на вхідних воротах: за словами місцевих жителів, червоні кола вказують, що будинки заселені, а чорні хрести означають, що вони нежилі.

"СММ зазначила, що члени Збройних сил України зайняли деякі з останніх будинків. СММ також бачила в місті принаймні двох солдатів з чорними відмітками батальйону "Айдар" на їхній формі. У західній частині вулиці Гайдара СММ спостерігала за озброєною людиною поблизу недавно викопаної траншеї. У східній частині вулиці СММ бачила солдата Збройних сил України і важкий кулемет, спрямований в південному напрямку, на відстані близько 100 м від найближчих будинків", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, за даними української сторони СЦКК, бойовики ОРДО змусили мирних жителів ховатися в сусідньому селищі і підвалах.

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