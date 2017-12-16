Миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение числа обстрелов на Донбассе

"СММ зафиксировала большее число нарушений прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с предыдущим отчетным периодом", - говорится в отчете.

"В Донецкой области СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 430 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 330 взрывов)... В Луганской области СММ зафиксировала больше нарушений прекращения огня, в том числе около 80 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (28 взрывов)", - добавили в миссии.

Как отмечается, миссия достигла Травневого, где она говорила с гражданскими лицами и увидела военное присутствие.

"15 декабря СММ посетила Травневое в сопровождении офицеров вооруженных сил Украины Совместного центра по контролю и координации и представителей военно-гражданской администрации и государственных аварийных служб", - сказано в отчете.

Как указано, в деревне СММ заметила, что в некоторых домах есть отметки на входных воротах: по словам местных жителей, красные круги указывают, что дома заселены, а черные кресты означают, что они необитаемы.

"СММ отметила, что члены Вооруженных сил Украины заняли некоторые из последних домов. СММ также видела в городе по крайней мере двух солдат с черными отметками батальона "Айдар" на их униформе. В западной части улицы Гайдара СММ наблюдала за вооруженным человеком около недавно выкопанной траншеи. В восточной части улицы СММ видела солдата Вооруженных сил Украины и тяжелый пулемет, направленный в южном направлении, на расстоянии около 100 м от ближайших домов", - говорится в отчете.

Напомним, по данным украинской стороны СЦКК, боевики ОРДО заставили мирных жителей прятаться в соседнем поселке и подвалах.