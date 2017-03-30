Місія ОБСЄ зафіксувала співробітників похоронного бюро з труною на мосту Станиці Луганської

"СММ знову фіксувала довгі черги на контрольних пунктах в’їзду-виїзду. На урядовому блокпості на північ від мосту в Станиці Луганській приблизно о 10:30 члени патруля Місії зафіксували чергу з приблизно 600 пішоходів, які йшли із підконтрольних урядові районів, а приблизно 1 200 пішоходів стояли в протилежному напрямку. О 10:00 спостерігачі бачили, як із підконтрольних "ЛНР" районів до районів, які контролюються урядом, пройшли працівники похоронного бюро з труною", - йдеться вповідомленні.

Як повідомляв УНН, заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг у січні заявив, що пішохідний міст на єдиному переході для мирних жителів між територією, що підконтрольна уряду України, і самопроголошеної ЛНР потребує термінового ремонту.