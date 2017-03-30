Миссия ОБСЕ зафиксировала сотрудников похоронного бюро с гробом на мосту Станицы Луганской

"СММ снова фиксировала длинные очереди на контрольных пунктах въезда-выезда. На правительственном блокпосту к северу от моста в Станице Луганской примерно в 10:30 члены патруля Миссии зафиксировали очередь из примерно 600 пешеходов, которые шли с подконтрольных правительству районов, а примерно 1 200 пешеходов стояли в противоположном направлении. В 10:00 наблюдатели видели, как с подконтрольных "ЛНР" районов в районы, контролируемые правительством, прошли работники похоронного бюро с гробом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в январе заявил, что пешеходный мост на едином переходе для мирных жителей между территорией, подконтрольной правительству Украины, и самопровозглашенной ЛНР нуждается в срочном ремонте.