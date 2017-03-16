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Місія ОБСЄ зафіксувала на окупованій території розміщення ракетних систем "Град"

Місія ОБСЄ зафіксувала на окупованій території розміщення ракетних систем "Град"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що зафіксувала на контрольованій російськими бойовиками території заборонені Мінськими угодами ракетні системи залпового вогню “Град”. Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 14 березня, опублікованому 15 березня на сайті ОБСЄ, передає УНН.

Місія заявляє, що в районах, які на даний момент не контролюються урядом України, місія бачила озброєння, розташоване з порушенням відповідних ліній відведення. Місія бачила один танк (невстановленого типу), який стояв на північно-західній околиці Верхньошироківського, одну буксирувану гаубицю (Д-30 “Жаба”, 122 мм) у с. Степове (27 км на захід від Луганська) і 10 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 “Град”, 122 мм) неподалік м. Хрустальний (кол. Красний Луч, 56 км на південний захід від Луганська). У підконтрольних урядові районах 12 березня спостерігачі бачили одну буксирувану гаубицю (2A36 “Гіацинт-Б”, 152 мм), яка стояла приблизно за 2 км на північний схід від с. Вискрива (76 км на захід від Луганська; також була зафіксована 14 березня безпілотним літальним апаратом (БПЛА) СММ середнього радіуса дії); 13 березня — один протитанковий керований ракетний комплекс (9М113 “Конкурс”, 135 мм), який стояв за 2 км на схід від смт Новотошківське (53 км на захід від Луганська); а 14 березня — 2 буксирувані гаубиці (2А65 “Мста-Б”, 152 мм), що стояли неподалік с-ща Привільне (31 км на північ від Маріуполя).

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За лініями відведення, однак за межами місць зберігання в непідконтрольних урядові районах команда СММ бачила 3 танки (T-72), що стояли неподалік с.Круглик (31 км на південний захід від Луганська), і танк (імовірно T-72), завантажений на транспортер, який рухався в південному напрямку неподалік смт Георгіївка (15 км на південь від Луганська). У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 8 самохідних гаубиць (2С3 “Акація”, 152 мм), які стояли неподалік с. Калинове (кол. Калініне, 65 км на південний захід від Донецька).

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У Донецьку та поблизу Вуглегірська СММ зафіксувала пошкодження об’єктів приватної власності, спричинених, ймовірно, обстрілами.

Місія здійснювала моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте й Петрівське, де її доступ був як і раніше обмежений. Камери СММ зафіксували порушення режиму припинення вогню на ділянках розведення в районах Станиці Луганської та Золотого.

Місія зафіксувала озброєння, розташоване з порушенням ліній відведення з обох боків лінії зіткнення. У двох місцях озброєні члени “ДНР” погрожували спостерігачами, причому в одному випадку погрожували “арештом”, а в іншому — відкриттям вогню. Команда СММ сприяла проведенню розмінування залізничних колій між Попасною та Золотим-5.

Місія відвідала один прикордонний район, який наразі не контролюється урядом. СММ спостерігала за блокадою залізничної колії, яка тривала поблизу Гірського, а також помітила, що на місці блокади поблизу Щербинівки активістів не було. У кількох містах спостерігачі здійснювали моніторинг демонстрацій на підтримку блокади. У Києві Місія спостерігала за продовженням акції протесту перед філією банку.

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