Миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории размещение ракетных систем "Град"

Миссия заявляет, что в районах, которые на данный момент не контролируются правительством Украины, миссия видела вооружение, расположенное с нарушением соответствующих линий отвода. Миссия видела один танк (неустановленного типа), который стоял на северо-западной окраине Верхнешироковского, одну буксируемую гаубицу (Д-30 "Лягушка", 122 мм) в с. Степное (27 км к западу от Луганска) и 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) около г. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска). В подконтрольных правительству районах 12 марта наблюдатели видели одну буксируемого гаубицу (2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм), которая стояла примерно в 2 км к северо-востоку от с. Вискрива (76 км к западу от Луганска, также была зафиксирована 14 марта беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) СММ среднего радиуса действия); 13 марта - один противотанковый управляемый ракетный комплекс (9М113 "Конкурс", 135 мм), который стоял в 2 км к востоку от г. Новотошковское (53 км к западу от Луганска); а 14 марта - 2 буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм), стоявших неподалеку пос Привольное (31 км к северу от Мариуполя).

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По линиям отвода, однако за пределами мест хранения в неподконтрольных правительству районах команда СММ видела 3 танка (T-72), стоявших неподалеку с.Круглик (31 км к юго-западу от Луганска), и танк (вероятно T-72), загруженный на транспортер, который двигался в южном направлении неподалеку пгт Георгиевка (15 км к югу от Луганска). В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели 8 самоходных гаубиц (2С3 "Акация", 152 мм), которые стояли неподалеку с. Калиновое (быв. Калинино, 65 км к юго-западу от Донецка).

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В Донецке и вблизи Углегорска СММ зафиксировала повреждения объектов частной собственности, вызванных, вероятно, обстрелами.

Миссия не осуществляла мониторинг на участках разведения сил и средств в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское, где ее доступ был по-прежнему ограничен. Камеры СММ зафиксировали нарушения режима прекращения огня на участках разведения в районах Станицы Луганской и Золотого.

Миссия зафиксировала вооружение, расположенное с нарушением линий отвода с обеих сторон линии соприкосновения. В двух местах вооруженные члены "ДНР" угрожали наблюдателями, причем в одном случае угрожали "арестом", а в другом - открытием огня. Команда СММ способствовала проведению разминирования железнодорожных путей между Попасной и Золотым-5.

Миссия посетила один пограничный район, который пока не контролируется правительством. СММ наблюдала за блокадой железнодорожного пути, которая продолжалась вблизи Горного, а также заметила, что на месте блокады вблизи Щербиновка активистов не было. В нескольких городах наблюдатели осуществляли мониторинг демонстраций в поддержку блокады. В Киеве миссия наблюдала за продолжением акции протеста перед филиалом банка.