Миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории размещение ракетных систем "Град"

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 55097 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108768 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124157 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183376 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133573 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126802 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118801 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106621 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107637 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103947 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 101507 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 88136 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 100497 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 105966 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 103283 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 133251 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 168265 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 176453 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 172341 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 171240 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 120614 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 129894 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 135948 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 135670 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 139916 просмотра
Актуальное
Миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории размещение ракетных систем "Град"

Миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории размещение ракетных систем "Град"

Киев  •  УНН

 • 11811 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что зафиксировала на контролируемой российскими боевиками территории запрещенные минскими соглашениями ракетные системы залпового огня "Град". Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 по 14 марта, опубликованном 15 марта на сайте ОБСЕ, передает УНН.

Миссия заявляет, что в районах, которые на данный момент не контролируются правительством Украины, миссия видела вооружение, расположенное с нарушением соответствующих линий отвода. Миссия видела один танк (неустановленного типа), который стоял на северо-западной окраине Верхнешироковского, одну буксируемую гаубицу (Д-30 "Лягушка", 122 мм) в с. Степное (27 км к западу от Луганска) и 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) около г. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска). В подконтрольных правительству районах 12 марта наблюдатели видели одну буксируемого гаубицу (2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм), которая стояла примерно в 2 км к северо-востоку от с. Вискрива (76 км к западу от Луганска, также была зафиксирована 14 марта беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) СММ среднего радиуса действия); 13 марта - один противотанковый управляемый ракетный комплекс (9М113 "Конкурс", 135 мм), который стоял в 2 км к востоку от г. Новотошковское (53 км к западу от Луганска); а 14 марта - 2 буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм), стоявших неподалеку пос Привольное (31 км к северу от Мариуполя).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве 16 марта пройдет консультации по Донбасса с главой СММ ОБСЕ

По линиям отвода, однако за пределами мест хранения в неподконтрольных правительству районах команда СММ видела 3 танка (T-72), стоявших неподалеку с.Круглик (31 км к юго-западу от Луганска), и танк (вероятно T-72), загруженный на транспортер, который двигался в южном направлении неподалеку пгт Георгиевка (15 км к югу от Луганска). В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели 8 самоходных гаубиц (2С3 "Акация", 152 мм), которые стояли неподалеку с. Калиновое (быв. Калинино, 65 км к юго-западу от Донецка).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия в ООН обвиняет Украину в рабском отношении к людям на Донбассе

В Донецке и вблизи Углегорска СММ зафиксировала повреждения объектов частной собственности, вызванных, вероятно, обстрелами.

Миссия не осуществляла мониторинг на участках разведения сил и средств в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское, где ее доступ был по-прежнему ограничен. Камеры СММ зафиксировали нарушения режима прекращения огня на участках разведения в районах Станицы Луганской и Золотого.

Миссия зафиксировала вооружение, расположенное с нарушением линий отвода с обеих сторон линии соприкосновения. В двух местах вооруженные члены "ДНР" угрожали наблюдателями, причем в одном случае угрожали "арестом", а в другом - открытием огня. Команда СММ способствовала проведению разминирования железнодорожных путей между Попасной и Золотым-5.

Миссия посетила один пограничный район, который пока не контролируется правительством. СММ наблюдала за блокадой железнодорожного пути, которая продолжалась вблизи Горного, а также заметила, что на месте блокады вблизи Щербиновка активистов не было. В нескольких городах наблюдатели осуществляли мониторинг демонстраций в поддержку блокады. В Киеве миссия наблюдала за продолжением акции протеста перед филиалом банка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы