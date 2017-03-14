Місія ОБСЄ зафіксувала більше тисячі порушень режиму тиші на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Всього за одну добу, 13 березня, на Донеччині було зафіксовано 1070 випадків порушення режиму тиші. Про йдеться в щоденному звіті спеціальної моніторингової місії опублікованому на сайті ОБСЄ, передає УНН.
"У Донецькій області зареєстровано місією збільшення порушень режиму припинення вогню, зокрема близько 1070 вибухів, в порівнянні з попереднім 24-годинним періодом (610 вибухів). Більшість вибухів були зафіксовані в районі трикутника донецький аеропорт-Авдіївка-Ясинувата і в районі Світлодарська-Дебальцеве", - йдеться в звіті.
Як повідомляв УНН, 14 березня проросійські війська здійснили 54 випадки відкриття вогню.