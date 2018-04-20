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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Місія ОБСЄ відвідала шахту “Юнком”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вчора відвідала шахту “Юнком”, яку бойовики мають намір затопити. Про це на брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.

Місія ОБСЄ відвідала шахту “Юнком”

“СММ ОБСЄ знає про вислови занепокоєння наших спостерігачів щодо ситуації на шахті “Юнком”. СММ ОБСЄ також зв’язувалась з тими, кому належить фактичний контроль над цією шахтою. І СММ ОБСЄ відвідувала об’єкт вчора, вчора ми були на шахті “Юнком”, — повідомив Хуг.

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Нагадаємо, раніше ОБСЄ повідомляла, що деякі насоси шахти "Юнком" на Донбасі можуть відключити, і тому шахта поступово буде затоплена. Затоплення шахти загрожує забрудненням ґрунту та підземних вод.

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