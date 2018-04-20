Миссия ОБСЕ посетила шахту "Юнком"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вчера посетила шахту "Юнком", которую боевики намерены затопить. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.
"СММ ОБСЕ знает о выраженном беспокойстве наших наблюдателей по поводу ситуации на шахте "Юнком". СММ ОБСЕ также связывалась с теми, кому принадлежит фактический контроль над этой шахтой. И СММ ОБСЕ посещала объект вчера, вчера мы были на шахте "Юнком", - сообщил Хуг.
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Напомним, ранее ОБСЕ сообщала, что некоторые насосы шахты "Юнком" на Донбассе могут отключить, и поэтому шахта постепенно будет затоплена. Затопление шахты грозит загрязнением почвы и подземных вод.