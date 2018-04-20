Миссия ОБСЕ посетила шахту "Юнком"

"СММ ОБСЕ знает о выраженном беспокойстве наших наблюдателей по поводу ситуации на шахте "Юнком". СММ ОБСЕ также связывалась с теми, кому принадлежит фактический контроль над этой шахтой. И СММ ОБСЕ посещала объект вчера, вчера мы были на шахте "Юнком", - сообщил Хуг.

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Напомним, ранее ОБСЕ сообщала, что некоторые насосы шахты "Юнком" на Донбассе могут отключить, и поэтому шахта постепенно будет затоплена. Затопление шахты грозит загрязнением почвы и подземных вод.