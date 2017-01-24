Місія ОБСЄ не змогла потрапити до Золотого через замінування частини дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не змогла отримати доступ до ділянки розведення сил у Золотому Луганської області через замінування частини дороги. Про це йдеться в повідомленні місії ОБСЄ у Facebook, передає УНН.
"Перший заступник глави місії ОБСЄ Хуг та інші спостерігачі місії не змогли дістатися до Золотого з Первомайська через нерозірвані боєприпаси на дорозі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, заступник голови СММ ОБСЄ закликав відкрити дороги в окупованому Донбасі.