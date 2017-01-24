Миссия ОБСЕ не смогла попасть в Золотое из-за заминирования части дороги

"Первый заместитель главы миссии ОБСЕ А.Хуг и другие наблюдатели миссии не смогли добраться до Золотого из Первомайска из-за неразорвавшихся боеприпасов на дороге", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, заместитель главы СММ ОБСЕ призвал открыть дороги в оккупированном Донбассе.