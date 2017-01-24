Миссия ОБСЕ не смогла попасть в Золотое из-за заминирования части дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла получить доступ к участку разведения сил в Золотом Луганской области из-за заминирования части дороги. Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Facebook, передает УНН.
"Первый заместитель главы миссии ОБСЕ А.Хуг и другие наблюдатели миссии не смогли добраться до Золотого из Первомайска из-за неразорвавшихся боеприпасов на дороге", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, заместитель главы СММ ОБСЕ призвал открыть дороги в оккупированном Донбассе.