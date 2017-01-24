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Миссия ОБСЕ не смогла попасть в Золотое из-за заминирования части дороги

Миссия ОБСЕ не смогла попасть в Золотое из-за заминирования части дороги

Киев • УНН

 • 8311 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла получить доступ к участку разведения сил в Золотом Луганской области из-за заминирования части дороги. Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Facebook, передает УНН.

"Первый заместитель главы миссии ОБСЕ А.Хуг и другие наблюдатели миссии не смогли добраться до Золотого из Первомайска из-за неразорвавшихся боеприпасов на дороге", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, заместитель главы СММ ОБСЕ призвал открыть дороги в оккупированном Донбассе.

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