Місія ОБСЄ на Луганщині бачила близько 300 озброєних осіб у зоні безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Луганщині в зоні безпеки члени патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували бойові броньовані машини та близько 300 озброєних осіб, які знаходились у непідконтрольних урядові районах. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“СММ зафіксувала бойові броньовані машини і велику групу озброєних осіб у зоні безпеки. У непідконтрольних урядові районах спостерігачі бачили на південно-східній околиці Луганська 17 бронетранспортерів (десять MT‑ЛБ і сім БТР-80) і 7 БМП-2 разом із орієнтовно 400 особами, приблизно 300 з яких були озброєними”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ці люди, вдягнені у форму військового типу, марширували або чистили та лагодили згадану вище техніку.
Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у непідконтрольних урядові районах зафіксувала порушення ліній відведення, а саме: самохідні і буксирувані гаубиці, зенітні ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню “Град”, а також танки, які рухались на південний схід у Луганську.