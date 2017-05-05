Миссия ОБСЕ в Луганской области видела около 300 вооруженных лиц в зоне безопасности

"СММ зафиксировала боевые бронированные машины и большую группу вооруженных лиц в зоне безопасности. В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели на юго-восточной окраине Луганска 17 бронетранспортеров (десять MT-ЛБ и семь БТР-80) и 7 БМП-2 вместе с ориентировочно 400 лицами, примерно 300 из которых были вооруженными", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти люди, одетые в форму военного типа, маршировали или чистили и ремонтировали упомянутую выше технику.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в неподконтрольных правительству районах зафиксировала нарушения линий отвода, а именно: самоходные и буксируемые гаубицы, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня "Град", а также танки, которые двигались на юго-восток в Луганске.