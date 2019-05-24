Місія МВФ зустрілася з директором НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Місія МВФ, яка працює в Україні обговорила з керівництвом Національного антикорупційного бюро стан боротьби з топ-корупцією в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.
Під час зустрічі учасники обговорили шляхи посилення спроможності НАБУ як органу досудового розслідування.
Як повідомили у прес-службі, з-поміж іншого, йшлося про проблематику надання НАБУ права на самостійне знаття інформації з каналів зв’язку, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та проведення аудиту інституції.
“Ми вдячні МВФ за постійну увагу то теми боротьби з корупцією та підтримку антикорупційної реформи в Україні”, — зазначив Артем Ситник.
У Національному бюро запевнили, що докладають всіх зусиль для викриття та притягнення до відповідальності за корупцію посадовців вищої ланки, стикаючись на цьому шляху з постійним супротивом, який вдається долати завдяки підтримці громадянського суспільства та міжнародних партнерів.
Нагадаємо, Генпрокуратура викликала директора НАБУ Артема Ситника на допит на 10 травня.
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За даними ГПУ, Артема Ситника викликали для допиту у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення за ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень) КК України.
Як повідомляв УНН, допит Ситника по суті не відбувся. За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, він вислухав тільки запитання і сказав, що буде готувати письмові відповіді. 16 травня Ситник передав письмові свідчення до ГПУ.