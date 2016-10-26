Місія МВФ перенесла візит до України на невизначений термін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду перенесла візит до України на невизначений термін. Про це УНН повідомили у представництві МВФ в Україні.
“Місія (МВФ — ред.) не приїхала. Коли планується візит, поки що не відомо. Як тільки стане відомо, ця інформація буде оприлюднена”, — повідомили у представництві.
Як повідомляв УНН, раніше Мінфін повідомив, що очікує на місію МВФ 26 жовтня.
Нагадаємо, голова Мінфіну О.Данилюк очікує чергового траншу МВФ у 1,3 млрд дол. у листопаді.