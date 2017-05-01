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Міру запобіжного заходу екс-голові правління банку “Михайлівський” обиратимуть 3 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Дніпровський районий суд міста Києва призначив судове засідання з розгляду міри запобіжного заходу екс-голові банку “Михайлівський” Ігорю Дорошенку на 3 травня, повідомляє УНН.

Міру запобіжного заходу екс-голові правління банку “Михайлівський” обиратимуть 3 травня

На попередньому засіданні, яке відбулось 26 квітня, суд констатував відсутність необхідних матеріалів для прийняття остаточного рішення.

Окрім сторони захисту та обвинувачення, до суду прийшли вкладники банку “Михайлівський”, які вимагали припинити переслідувати І.Дорошенка. Вони стверджують, що банк було ліквідовано незаконно, а колишнього голову правління І.Дорошенка переслідують за те, що він повернув вкладникам їх кошти.

Нагадаємо, екс-голову правління банку “Михайлівський” тримають під вартою, проте суди не можуть визначитися з сумою альтернативної застави для нього. Прокурори клопотали про обрання йому застави в розмірі 320 млн грн, суд визначив — 160 млн грн. Однак, згодом виявилось, що таких коштів у І.Дорошенка немає. Тоді суд обрав йому заставу у вигляді 10 млн грн, однак така сума не влаштувала прокурорів.

Разом з тим, у нещодавній доповіді голови Верховного суду Я.Романюка йшлося саме про те, що Україна порушує міжнародну Конвенцію з прав людини. Я.Романюк підкреслив, що застава має бути помірною для людини, а не такою, яка навмисно позбавляє права на свободу.

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