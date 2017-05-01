Меру пресечения экс-председателю правления банка "Михайловский" будут выбирать 3 мая

На предыдущем заседании, которое состоялось 26 апреля, суд констатировал отсутствие необходимых материалов для принятия окончательного решения.

Кроме стороны защиты и обвинения, в суд пришли вкладчики банка “Михайловский”, которые требовали прекратить преследовать И.Дорошенко. Они утверждают, что банк был ликвидирован незаконно, а бывшего председателя правления И.Дорошенко преследуют за то, что он вернул вкладчикам их средства.

Напомним, экс-председателя правления банка “Михайловский” держат под стражей, однако суды не могут определиться с суммой альтернативной залога для него. Прокуроры ходатайствовали об избрании ему залога в размере 320 млн грн, суд определил — 160 млн грн. Однако впоследствии оказалось, что таких средств у И.Дорошенко нет. Тогда суд избрал ему залог в виде 10 млн грн, однако такая сумма не устроила прокуроров.

Вместе с тем, в недавнем докладе председателя Верховного суда Я.Романюка речь шла именно о том, что Украина нарушает международную Конвенцию по правам человека. Я.Романюк подчеркнул, что залог должен быть умеренным для человека, а не таким, который намеренно лишает права на свободу.