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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Меру пресечения экс-председателю правления банка "Михайловский" будут выбирать 3 мая

Киев • УНН

 • 20686 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Днепровский районный суд Киева назначил судебное заседание по рассмотрению меры пресечения экс-главе банка "Михайловский" Игорю Дорошенко на 3 мая, сообщает УНН.

Меру пресечения экс-председателю правления банка "Михайловский" будут выбирать 3 мая

На предыдущем заседании, которое состоялось 26 апреля, суд констатировал отсутствие необходимых материалов для принятия окончательного решения.

Кроме стороны защиты и обвинения, в суд пришли вкладчики банка “Михайловский”, которые требовали прекратить преследовать И.Дорошенко. Они утверждают, что банк был ликвидирован незаконно, а бывшего председателя правления И.Дорошенко преследуют за то, что он вернул вкладчикам их средства.

Напомним, экс-председателя правления банка “Михайловский” держат под стражей, однако суды не могут определиться с суммой альтернативной залога для него. Прокуроры ходатайствовали об избрании ему залога в размере 320 млн грн, суд определил — 160 млн грн. Однако впоследствии оказалось, что таких средств у И.Дорошенко нет. Тогда суд избрал ему залог в виде 10 млн грн, однако такая сумма не устроила прокуроров.

Вместе с тем, в недавнем докладе председателя Верховного суда Я.Романюка речь шла именно о том, что Украина нарушает международную Конвенцию по правам человека. Я.Романюк подчеркнул, что залог должен быть умеренным для человека, а не таким, который намеренно лишает права на свободу.

Украинские Национальные Новости

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